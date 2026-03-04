Giovane carabiniera investita durante un posto di controllo; arriva l’eliambulanza

Ieri sera a Campo di Mare una giovane carabiniera è stata investita mentre stava svolgendo un controllo stradale. Sul posto sono intervenute un’eliambulanza e le forze dell’ordine per gestire la situazione. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale, ma al momento non sono stati forniti dettagli sul suo stato di salute. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Campo di Mare, carabiniera della Compagnia di Civitavecchia investita durante un posto di controllo in viale Benedetto Marini. Trasportata al Gemelli, non è in pericolo di vita Momenti di forte tensione ieri sera a Campo di Mare, dove una carabiniera della Compagnia di Civitavecchia è stata investita mentre era impegnata in un posto di controllo stradale. L'episodio si è verificato intorno alle 21 in viale Benedetto Marini. Secondo quanto ricostruito, la militare, un carabiniere scelto, sarebbe stata travolta da una Fiat Panda guidata da una 22enne italiana. L'urto l'ha fatta sbattere violentemente sull'asfalto, facendola sbalzare per diversi metri. Alla guida della Fiat Panda che l'ha travolta c'era una 22enne italiana, la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti. La 22enne al volante ha dichiarato: "Non l'ho vista, avevo il vetro appannato". La militare è stata trasportata in ospedale e fortunatamente non è in pericolo di vita.