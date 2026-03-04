Giovane accoltellato a Torre SMaria | portato in caserma l' aggressore

Un giovane è stato portato in caserma dai carabinieri di Sondrio dopo aver accoltellato un 25enne questa mattina a Torre di Santa Maria, in contrada Zarri. L’incidente è avvenuto durante una lite tra i due, e i militari sono intervenuti sul posto per gestire la situazione e procedere con gli accertamenti. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

Non è ancora chiaro il movente che ha fatto degenerare la lite in violenza. Proseguono le indagini dei carabinieri E' stato portato in caserma dai carabinieri del Comando provinciale di Sondrio, il giovane che questa mattina, in contrada Zarri a Torre di Santa Maria, ha accoltellato un 25enne al culmine di una lite. I due ragazzi si trovavano all'interno di un'abitazione (sarebbero legati da un rapporto d'amicizia) quando tra di loro sarebbe scoppiata una discussione che, però, è presto degenerata: per motivi ancora al vaglio degli uomini dell'Arma, uno dei due ha colpito l'altro con un coltello al braccio provocandogli alcune ferite.