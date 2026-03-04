Giostra del gol e amaro in bocca a Carrara | tra autogol e VAR col Catanzaro finisce 3-3

La partita tra Carrarese e Catanzaro si è conclusa con un punteggio di 3-3, dopo un match ricco di emozioni e continui cambi di risultato. Durante l’incontro, sono stati segnati un autogol e sono state riviste decisioni tramite il VAR, mantenendo alta la tensione fino al fischio finale. La sfida ha visto entrambe le squadre impegnate in continui attacchi e difese, con il risultato finale che ha lasciato spazio a molti momenti di suspense.

Sei reti, un'espulsione e continui ribaltamenti di fronte: la sintesi perfetta di una sfida che ha tenuto i tifosi col fiato sospeso fino all'ultimo secondo di recupero CARRARESE – Si chiude con un rocambolesco 3-3 la sfida tra Carrarese e Catanzaro, un incontro dai continui ribaltamenti di fronte che ha tenuto in bilico il risultato fino all'ultimo secondo di recupero. La formazione toscana assapora la vittoria al termine di un'intensa rimonta nella ripresa, ma viene raggiunta a tempo quasi scaduto da un calcio di rigore concesso agli ospiti, in un finale drammatico segnato anche dall'inferiorità numerica e dal decisivo intervento della tecnologia.