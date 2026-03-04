Giornate dedicate alla medicina umanizzata 71 visite gratuite con lo staff di Massetti

A Macerata si sono svolte due giornate dedicate alla medicina umanizzata, durante le quali lo staff di Massetti ha eseguito 71 visite gratuite e screening. L'evento ha coinvolto cittadini interessati a controlli e consulti medici senza costi, offrendo un'opportunità di assistenza sanitaria. Le attività si sono concentrate sulla cura della persona, con un focus sulla prevenzione e il benessere.

Nella due giorni dedicata alla cura della persona, a Macerata sono stati effettuati gratuitamente 71 screening. Con la consegna della cittadinanza onoraria e del sigillo di ateneo al professor Massimo Massetti, è stata valorizzata l'importanza dell'approccio medico umanizzato con la persona al centro dell'assistenza. "Il conferimento della cittadinanza onoraria a Massetti, eminente cardiochirurgo di fama internazionale in un gremito teatro Lauro Rossi – spiega la vicesindaco Francesca D'Alessandro – è stato prima di tutto un momento simbolico, con cui questa amministrazione ha voluto testimoniare l'importanza che viene riconosciuta non solo al professionista emerito ma anche all'uomo che ogni giorno si prende cura delle persone in momenti di rilevante difficoltà e fragilità".