Ginosa Marina sparite 47 fioriere dal cimitero | arrestati un 38enne e una 27enne

Due persone sono state arrestate dai Carabinieri tra Ginosa Marina e Palagiano con l’accusa di aver rubato 47 fioriere dal cimitero di Ginosa Marina. L’arresto è stato effettuato in seguito a un’operazione delle forze dell’ordine che ha portato al fermo di un uomo di 38 anni e di una donna di 27 anni. Le fioriere rubate sono state recuperate.

Due arresti tra Marina di Ginosa e Palagiano, in provincia di Taranto: un 38enne e una 27enne, entrambi con precedenti, sono stati fermati con l'accusa di furto aggravato in concorso e, per l'uomo, anche di violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. L'intervento è stato condotto nella tarda serata di ieri nei pressi del cimitero di Ginosa Marina, durante controlli mirati al contrasto dei reati predatori. Operazione dei Carabinieri: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l'operazione è stata portata avanti dai militari della Stazione di Torricella, con il supporto dell'Aliquota Operativa del N.