gino cecchettin tira le orecchie a conti dopo la battuta a sanremo sui jeans della ballerina francesca tanas

Gino Cecchettin interviene sulle polemiche attorno al Festival di Sanremo e nel merito della battuta di Carlo Conti sul jeans della ballerina Francesca Tanas, invitando a riflettere sugli stereotipi legati all’amore e alla gelosia. Per il presidente della Fondazione dedicata a Giulia serve più consapevolezza nel linguaggio, anche nella musica pop e nello spettacolo. Gino Cecchettin sulle polemiche di Sanremo Attenzione ai testi delle canzoni La "bacchettata" a Carlo Conti Il commento sui jeans di Francesca Tanas Gino Cecchettin sulle polemiche di Sanremo Gino Cecchettin, presidente della Fondazione Giulia Cecchettin, chiede più attenzione su linguaggio, stereotipi e rappresentazione dell’amore nella musica pop e in televisione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

"Sono gli stereotipi che hanno portato Carlo Conti a fare la battuta perché continuiamo a considerare la gelosia come un elemento fondamentale di una relazione d'amore, quando invece l'amore dovrebbe bastare a se stesso" Gino Cecchettin