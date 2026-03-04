Gino Cecchettin in Cattolica | Solo se c’è il sì c’è il consenso Sanremo? No all’amore come possesso

Gino Cecchettin ha partecipato a un evento a Cattolica, dove ha affermato che il consenso si basa sempre sul sì. Durante un intervento a Milano, ha parlato della recente legge sul femminicidio e ha sottolineato il valore delle parole, anche in contesti pubblici come il festival di Sanremo. Ha anche evidenziato che l’amore non può essere visto come possesso.

Milano, 04 marzo 2026 – La nuova legge sul femminicidio, l’importanza delle parole (specie su un palco come quello di Sanremo), il nodo del consenso. Gino Cecchettin, presidente della Fondazione Giulia Cecchettin, ha parlato di questo e molto altro in occasione (e a margine) della presentazione del Quaderno 12 del "Rapporto Giovani" In nome di Giulia, all’Università Cattolica di Milano. La battaglia di Gino Cecchettin contro i femminicidi arriva a Milano: “Ho fiducia nelle nuove generazioni” La nuova legge sul femminicidio. Con la nuova legge sul femmicidio approvata lo scorso dicembre, "la vittima è una donna e da quel punto di vista lì è un piccolo passo in avanti, da quello che mi dicono dal comitato legale della Fondazione la legge comunque è perfezionabile e bisogna dare una struttura intorno alla legge. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La testimonianza di Gino Cecchettin invita a trasformare il dolore in cambiamento sociale, puntando su consapevolezza, cultura e partecipazione attiva delle nuove generazioni. L’europarlamentare calabrese: «Davanti alla tutela dei diritti non ci sono colori po facebook

Appena sceso Gino Cecchettin dal palco dell'Ariston, che Conti incalza con la frase sui jeans della ballerina, con la moglie sotto sorpresa che sorride per inseguire la gaffe del marito. Non ha fatto ridere. Burla sessista Si e tanta ignoranza. #sanremo2026 #C x.com