Gino Cecchettin e la strigliata a Carlo Conti per la battuta a Sanremo i dubbi su testi come Per sempre sì e il ddl stupri | Così non funziona

Gino Cecchettin ha criticato pubblicamente Carlo Conti per una battuta fatta a Sanremo. Ha espresso dubbi sui testi di alcune canzoni presentate, tra cui “Per sempre sì”. Inoltre, ha commentato il ddl stupri, affermando che “così non funziona”. L’intervento si concentra su alcune scelte artistiche e legislative, senza entrare in dettagli personali o motivazioni.

Ci sarebbe più di un brano dell’ultimo Sanremo che non sarebbe piaciuto a Gino Cecchettin, ospite proprio dell’ultimo Festival condotto da Carlo Conti. A margine della presentazione del Quaderno n. 12 del Rapporto Giovani all’Università Cattolica di Milano, il presidente della fondazione intitolata a sua figlia Giulia, si è guardato bene dal giudicare i singoli brani in gara. Ma anche alla luce di brani con il vincitore della kermesse “Per sempre sì”, su cui è partito un dibattito, Cecchettin ha sollevato una questione di fondo: «L’attenzione al linguaggio andrebbe fatta sempre e comunque, anche quando si parla d’amore». Il riferimento è alle polemiche sui testi di alcune canzoni del Festival, accusati da più parti di veicolare un’idea di amore possessivo. 🔗 Leggi su Open.online

La testimonianza di Gino Cecchettin invita a trasformare il dolore in cambiamento sociale, puntando su consapevolezza, cultura e partecipazione attiva delle nuove generazioni. L’europarlamentare calabrese: «Davanti alla tutela dei diritti non ci sono colori po facebook

Appena sceso Gino Cecchettin dal palco dell'Ariston, che Conti incalza con la frase sui jeans della ballerina, con la moglie sotto sorpresa che sorride per inseguire la gaffe del marito. Non ha fatto ridere. Burla sessista Si e tanta ignoranza. #sanremo2026 #C x.com