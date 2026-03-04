Giappone sciolta la Chiesa dell’Unificazione | potrà ancora operare ma senza il suo status

In Giappone, le autorità hanno deciso di sciogliere la Chiesa dell’Unificazione, un’organizzazione religiosa conosciuta anche come setta. La decisione implica che l’ente può continuare a operare, ma senza il suo precedente status ufficiale. La misura è stata presa dopo un procedimento legale che ha portato alla sua dissoluzione. La Chiesa dell’Unificazione potrà quindi mantenere alcune attività, ma con limitazioni.

La Chiesa dell'Unificazione, una nota organizzazione religiosa, considerata da molti una setta, è stata sciolta. L'ordine di scioglimento è stato confermato da un tribunale d'appello giapponese. La Chiesa, fondata nel sud Corea nel 1954, era diventata particolarmente diffusa in Giappone. La scelta del tribunale non ha arrestato gli intenti dell'organizzazione la quale, molto probabilmente, farà appello alla Corte Suprema giapponese. La Chiesa, fondata dal reverendo coreano Sun Myung Moon, ha presto diffuso la sua fama. In Italia, ad esempio, è nota ad alcuni per gli eventi organizzati particolarmente scenografici.

