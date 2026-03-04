Giannakopoulos promette un milione di bonus alla squadra per la tripletta di coppe

Un dirigente ha annunciato che la squadra riceverà un bonus di un milione di euro se riuscirà a vincere tre coppe durante la stagione. La promessa mira a motivare i giocatori e rafforzare l’impegno collettivo in vista delle competizioni in programma. L’annuncio è stato fatto pubblicamente prima dell’inizio delle partite ufficiali.

Secondo quanto riferito, se la squadra riesce a conquistare tre trofei nelle competizioni di riferimento, verrà assegnato un premio complessivo di un milione di euro da distribuire tra staff e giocatori presenti nella riunione. Questo importo non proviene dal budget, ma è una somma messa a disposizione personalmente dall'interlocutore per riconoscere l'impegno di chi lavora per il club. La proposta sottolinea una visione orientata al successo e all'impatto sul sostegno dei tifosi. L'obiettivo è creare un legame tra risultati sportivi e benefici concreti, associando la gioia delle vittorie a un incentivo economico rivolto a chi contribuisce direttamente alla performance della squadra.