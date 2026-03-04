Giancarlo Arra è stato nominato nel Board della Sons of Italy Foundation, un'organizzazione che promuove legami tra Italia e Stati Uniti. La sua presenza nel consiglio si aggiunge alla lista di membri che contribuiscono alle attività dell’associazione, coinvolgendo progetti e iniziative rivolte alla comunità italiana all’estero. La nomina si inserisce in un quadro di collaborazione tra le due nazioni.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Sognare non costa nulla, ma oggi è possibile fare il lavoro che abbiamo sempre sognato? Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana “Amore non è totale dipendenza. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Giancarlo Arra nel Board dei Sons of Italy: un ponte strategico tra Italia e Stati Uniti

Leggi anche: Giancarlo Arra entra nel cda della fondazione Sons of Italy: tra Sud e Usa un ponte per l’innovazione

Leggi anche: Italdesign Usa: un ponte strategico tra l'Italia e Detroit