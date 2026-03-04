Giancarlo Arra è stato nominato nel consiglio di amministrazione della Sons of Italy Foundation. La nomina riguarda un ruolo che rafforza i legami tra Italia e Stati Uniti. La fondazione si occupa di promuovere attività culturali, educative e filantropiche legate alla comunità italiana all’estero. La sua presenza nel Board si aggiunge a una serie di incarichi di rilievo nel settore culturale e sociale.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Sognare non costa nulla, ma oggi è possibile fare il lavoro che abbiamo sempre sognato? Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana “Amore non è totale dipendenza. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Giancarlo Arra nel Board dei Sons of Italy: un ponte strategico tra Italia e Stati Uniti

Leggi anche: Italdesign Usa: un ponte strategico tra l'Italia e Detroit

Tutto quello che riguarda Giancarlo Arra.

Argomenti discussi: Giancarlo Arra: Ponte di solidarietà e innovazione tra Italia e USA; Giancarlo Arra nel Board dei Sons of Italy | un ponte strategico tra Italia e Stati Uniti.

Giancarlo Arra entra nel consiglio di amministrazione dei Sons of ItalyWASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Giancarlo Arra è stato nominato membro del consiglio di amministrazione dei Sons of Italy, storica organizzazione italo-americana fondata negli Stati Uniti con l ... lagazzettadelmezzogiorno.it