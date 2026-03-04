Ghigliottina in Procura La denuncia di Tarquini | Istituzioni insultate

Un deputato ha annunciato l’intenzione di presentare una denuncia in Procura, accusando alcune istituzioni di aver insultato durante un evento legato al Carnevale. Ha commentato che il Carnevale, secondo il calendario ambrosiano, si conclude con il sabato grasso o martedì grasso, e ha fatto riferimento a una ghigliottina che sarebbe stata coinvolta. Nei prossimi giorni depositerà ufficialmente la denuncia.

"Ma non è finito il Carnevale? Non finisce con il martedì grasso o, secondo il calendario ambrosiano, con il sabato grasso? Nei prossimi giorni depositerò una denuncia in Procura". S’allunga la coda delle polemiche per Giorgia Meloni fintamente ghigliottinata al parco delle Caprette, sabato scorso, durante il Carnevale popolare organizzato da Casa Bettola: stavolta è Giovanni Tarquini (Lista Civica per Reggio e associazione Reggio Civica) a puntare il dito contro lo stesso collettivo, "una sorta di comunità autogestita che nasce dall’occupazione di una casa cantoniera e propone un modello di mutualismo e cooperazione. Più o meno sembra questo il loro obiettivo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ghigliottina in Procura. La denuncia di Tarquini: "Istituzioni insultate" Un varco nel "muro della droga", la denuncia: "Sfida alle istituzioni"Una barriera per cercare di impedire l'accesso e il viavai di persone in cerca di una dose di eroina a Rogoredo. Alfonso Signorini in Procura dopo la denuncia di MedugnoGiornata delicata per Alfonso Signorini, che è stato ascoltato in Procura a Milano dopo la denuncia presentata da Antonio Medugno. Tutto quello che riguarda Ghigliottina in Procura La denuncia di... Discussioni sull' argomento Ghigliottina in Procura. La denuncia di Tarquini: Istituzioni insultate; Carnevale Popolare di Reggio, Tarquini porta il caso in Procura; Il deputato Rossi (Pd): Solidarietà a Meloni; Sebastiano operato alla spalla e dimesso, muore a 2 giorni di distanza mentre è a casa della fidanzata. Ghigliottina in Procura. La denuncia di Tarquini: Istituzioni insultateIl consigliere civico attacca Casa Bettola dopo la finta esecuzione di Meloni Codice penale violato. E intanto FdI deposita un’interrogazione in Regione. ilrestodelcarlino.it Che tristezza. A Reggio Emilia, durante il cosiddetto “Carnevale popolare” organizzato dal centro sociale Casa Bettola, è comparsa una finta ghigliottina con le sagome del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e di altri leader come Donald Trump. Accanto, facebook Ghigliottina per Meloni e Trump a una festa di Carnevale, FdI insorge. Evento di un centro sociale a Reggio Emilia. "Chiedano scusa". #ANSA x.com