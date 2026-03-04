Genova scontro fisico tra studenti di 12 anni all’uscita da scuola | un ferito trasferito al Gaslini

A Genova, due studenti di 12 anni sono stati coinvolti in una colluttazione all’uscita da scuola. Durante l’episodio uno di loro ha riportato una ferita alla testa e è stato trasportato all’ospedale Gaslini. La polizia ha avviato le verifiche per accertare la dinamica dell’accaduto. Nessun altro coinvolto è stato segnalato.