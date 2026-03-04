Gedi La Stampa passa a Sae | firmato il preliminare di vendita

Il Gruppo Gedi ha firmato il preliminare di vendita de La Stampa al gruppo Sae, guidato da Alberto Leonardis. La cessione dello storico quotidiano torinese dovrebbe essere completata entro il primo semestre del 2026. L’accordo prevede l’ingresso di investitori del Nord-Ovest e rappresenta un passaggio importante per il futuro del giornale. La firma del contratto ufficiale è stata annunciata recentemente.

Il gruppo Gedi ha firmato il contratto preliminare per la cessione de La Stampa al Gruppo Sae, realtà editoriale guidata da Alberto Leonardis. L'operazione, comunicata con una nota congiunta, segna un passaggio rilevante nel panorama dell'editoria italiana e prevede il perfezionamento entro il primo semestre del 2026. La vendita, formalizzata dal Gruppo Gedi, comprende non solo la testata principale ma anche le testate collegate, le attività digitali, il centro stampa, la rete commerciale per la raccolta pubblicitaria locale e le attività di staff e supporto alla redazione.