Gedi | accordo fatto con Sae La Stampa passa a Leonardis

Il Gruppo Gedi ha annunciato di aver firmato un contratto preliminare di cessione de La Stampa al Gruppo Sae. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale, che specifica che l’accordo riguarda il passaggio della testata giornalistica a Leonardis, rappresentante del Gruppo Sae. La firma del contratto segna il passo successivo in questa operazione.

Il Gruppo Gedi e il Gruppo Sae comunicano di aver firmato il contratto preliminare di cessione a quest'ultimo de La Stampa. Lo riferisce una nota, secondo cui la cessione comprende anche le testate collegate, le attività digitali, il centro stampa, la rete commerciale per la raccolta pubblicitaria locale, nonchè le attività di staff e di supporto alla redazione. L'acquisizione avverrà attraverso un veicolo di nuova costituzione, controllato dal Gruppo Sae, nel quale si prevede anche l'ingresso di investitori legati al territorio del Nord Ovest. Il progetto, prosege la nota, mira a garantire continuità nel posizionamento storico della testata, preservandone l'indipendenza editoriale e il profondo legame con il suo territorio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

