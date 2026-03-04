Gazzoli alla Continassa | incontro e siparietto con Spalletti – FOTO e VIDEO

Gazzoli è stato alla Continassa, dove ha incontrato e scherzato con Spalletti prima dell'allenamento della Juventus. La scena è stata documentata con foto e video, mostrando un momento informale tra i due. La visita si è svolta nel contesto delle attività quotidiane della squadra, senza ulteriori dettagli sui motivi dell’incontro.

Gazzoli alla Continassa: incontro e siparietto con Spalletti prima dell’allenamento dei bianconeri. Le immagini di quanto accaduto. La Continassa ha ospitato oggi un volto noto del panorama mediatico italiano: Gianluca Gazzoli. Il popolare conduttore di Radio Deejay e creatore del celebre podcast “Passa dal BSMT”, reduce dal recente successo professionale al Festival di Sanremo, ha assistito da bordocampo alla seduta d’allenamento della Juventus guidata da Luciano Spalletti. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata L’incontro tra il creator e il tecnico toscano è stato documentato dai canali social ufficiali del club bianconero, che hanno condiviso una foto ricordo e un video di un simpatico siparietto tra i due, tra battute e sorrisi che testimoniano il clima disteso nel centro sportivo juventino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gazzoli alla Continassa: incontro e siparietto con Spalletti – FOTO e VIDEO Ultimissime Juve LIVE: le probabili scelte di Spalletti per l’Inter, ieri incontro alla Continassa con ElkannPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Spalletti Juve, ieri incontro alla Continassa con Elkann: per la prima volta si è parlato concretamente di futuro! I retroscenaCelik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione alla concorrenza dei rivali.