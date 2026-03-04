Gazzetta dello Sport | Napoli De Bruyne vede il rientro | pronto per il rush Champions

Kevin De Bruyne si sta preparando a rientrare in campo dopo un infortunio. Il giocatore del Napoli ha superato le aspettive e si sta allenando regolarmente. La società ha comunicato che il suo ritorno potrebbe avvenire già nelle prossime partite di Champions League. La sua presenza è considerata importante per le ambizioni della squadra nel torneo.

Kevin De Bruyne è pronto a tornare. Dopo quattro mesi di stop, il centrocampista belga si avvicina alla prima convocazione del 2026 e può diventare l'arma in più del Napoli nella corsa alla Champions League. Come racconta Vincenzo D'Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il lungo recupero del fuoriclasse belga è ormai alle battute finali. L'infortunio risale alla sfida contro l'Inter, quando De Bruyne realizzò il rigore del vantaggio prima di fermarsi per una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra.

