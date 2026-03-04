Gassiev ha presentato una richiesta ufficiale alla WBA per la revoca del titolo di campione a Oleksandr Usyk, in vista di una sfida prevista con Rico Verhoeven. La disputa riguarda la gestione della cintura WB e il possibile cambio di detentore del titolo. La questione coinvolge direttamente le organizzazioni di pugilato e i protagonisti di questa disputa.

Nel contesto del pugilato pesi massimi, un potenziale confronto tra Oleksandr Usyk e Rico Verhoeven ha acceso il dibattito su come verrà gestita la cintura WBA e quali percorsi di sfide future si potrebbero aprire per gli sfidanti al titolo. Al centro della discussione resta l'incertezza regolamentare e l’esito delle negoziazioni tra le parti coinvolte, con Murat Gassiev attento agli sviluppi e in attesa di indicazioni ufficiali. Usyk detiene la cintura WBA “Super” insieme al WBC e all’IBF; è stato confermato un percorso difensivo contro Verhoeven, previsto per il 23 maggio alle Piramidi di Giza. La WBA non ha ancora indicato se il titolo sarà incluso in quell’incontro e non è stata fornita una tempistica per una decisione finale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Gassiev chiede alla WBA di revocare il titolo a Usyk per la sfida con Verhoeven

Usyk e Rico Verhoeven si sfidano per il titolo WBCUna sfida inattesa per il titolo mondiale dei pesi massimi della WBC sta per mettere a confronto percorsi sportivi molto diversi, in un contesto che...

Usyk-Verhoeven approvato come difesa del titolo mondialeNel contesto della categoria pesi massimi, la verifica della WBC conferma Usyk–Verhoeven come difesa di titolo, definendo in modo chiaro lo status...