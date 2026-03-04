L’Unione Europea ha dichiarato che al momento non ci sono rischi immediati per l’approvvigionamento di gas, rassicurando sulla sicurezza delle forniture. Tuttavia, i prezzi del gas continuano a essere elevati e preoccupano, anche se non si registrano criticità nel flusso delle forniture. La situazione rimane sotto osservazione, ma non si segnalano problemi di sicurezza.

Secondo il gruppo di coordinamento Ue sul gas “non ci sono problemi di sicurezza dell’approvvigionamento, ma i prezzi e le conseguenze rimangono motivo di forte preoccupazione. La durata del conflitto, l’entità dei danni e la sospensione delle attività degli impianti di Gnl in Qatar determineranno le conseguenze per i mercati europei”. Lo rende noto un funzionario Ue dopo la riunione del gruppo di esperti Ue, convocato per discutere della sicurezza e dell’approvvigionamento energetico dell’Ue alla luce delle ultime tensioni in Medio Oriente. Al momento non sono state richieste misure coordinate a livello Ue né misure individuali. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Gas, UE: nessun rischio immediato ma i prezzi preoccupano

Riserve di gas e petrolio, l’Italia regge alla crisi ma il rischio prezzi resta altoMentre il conflitto in Ucraina entra nel suo terzo anno, un nuovo fronte di tensione energetica si apre per l’Europa, con effetti diretti anche...

Gas russo, l’Ue avvia lo stop definitivo: quali sono le tappe. Ma c’è il rischio di dipendenza dagli UsaBruxelles, 3 febbraio 2026 – È entrata in vigore oggi la tabella di marcia del regolamento REPowerEU che prevede lo stop graduale alle importazioni...

Tutto quello che riguarda Gas UE nessun rischio immediato ma i....

Argomenti discussi: Israele bombarda Teheran e Beirut, distrutta la tv pubblica iraniana. Libano, 52 morti e 15 feriti.

Ue, 'nessun rischio immediato per il gas, ma i prezzi preoccupano'Secondo il gruppo di coordinamento Ue sul gas non ci sono problemi di sicurezza dell'approvvigionamento, ma i prezzi e le conseguenze rimangono motivo di forte preoccupazione. (ANSA) ... ansa.it

Ue, 'nessuna emergenza sul gas ma pronti a convocare gruppo di coordinamento'Le attuali riserve sotterranee di gas nell'Ue sono piene al 30% circa e sono ancora entro i limiti fissati dall'Ue per garantire livelli adeguati per la fine dell'inverno e il rifornimento in estate. ansa.it