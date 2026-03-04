La difesa di Andrea Sempio sta valutando di coinvolgere un medico legale dopo aver esaminato la perizia Cattaneo, concentrandosi sul problema dell’orario. La strategia si sviluppa in vista dei prossimi risultati dell’indagine e mira a chiarire dettagli tecnici sulla tempistica degli eventi. La decisione viene presa in un momento di approfondimento delle analisi tecniche e di discussione tra gli avvocati.

Il team legale che assiste Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, si muove in vista dei risultati della perizia Cattaneo. Mercoledì 4 marzo, infatti, i membri della difesa si sono riuniti per un summit programmato per cercare di fare il punto della situazione e, secondo quanto trapelato sia da Armando Palmegiani che dalla genetista Marina Baldi, prevedere l’ingresso in squadra di un medico legale. L’intenzione di avvocati e consulenti, infatti, sarebbe quella di avere una strategia chiara e professionisti giusti per la causa in vista della chiusura delle indagini, con la presenza di un medico legale in team utile sia per chiarire il nodo orario sulla morte di Chiara sia sull’arma del delitto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, la difesa di Sempio pensa di coinvolgere un medico legale dopo la perizia Cattaneo: il nodo orario

Garlasco, la perizia Cattaneo ribalta i tempi dell’omicidio: cosa cambia per Sempio e StasiLa consulenza depositata dalla professoressa Cattaneo riscrive la dinamica del delitto di Garlasco.

“Orario, arma e killer”. Garlasco, depositata la perizia della dottoressa CattaneoA quasi vent’anni da quel delitto che sconvolse l’Italia intera, il caso Garlasco continua a far discutere e a dividere.

Contenuti utili per approfondire Garlasco la difesa di Sempio pensa di....

Temi più discussi: Delitto di Garlasco, la difesa di Stasi: Chiara Poggi non ha visionato le immagini pornografiche; Garlasco, la difesa di Alberto Stasi: Chiara lo aiutò con la tesi la sera prima del delitto; Delitto di Garlasco, consegnata la nuova consulenza: ecco la versione della difesa di Stasi; Delitto di Garlasco, la difesa di Alberto Stasi insiste: C'erano più persone in quella casa.

Garlasco, la difesa di Stasi: «Chiara Poggi al pc non vide video porno di Alberto ma lo aiutò con la tesi»GARLASCO - Secondo la nuova consulenza della difesa di Alberto Stasi, la sera prima del delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007, Chiara Poggi avrebbe utilizzato il pc del fidanzato ... ilgazzettino.it

Garlasco, difesa Stasi: Chiara non vide video porno di Alberto(LaPresse) Secondo la nuova consulenza della difesa di Alberto Stasi, la sera prima del delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007, Chiara ... stream24.ilsole24ore.com

Garlasco: il confronto a Farwest tra Giada Bocellari (avvocato di Stasi) e Gianluigi Tizzoni (avvocato della famiglia Poggi) #farwest facebook

#Garlasco, Palmegiani a Mattino 5: “Mi aspetto il rinvio a giudizio” #Mattino5 x.com