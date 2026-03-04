Garlasco genetista Baldi | Ricostruzione omicidio deve essere più precisa

Un genetista ha dichiarato che Andrea non era presente sulla scena del crimine. Ha aggiunto che la ricostruzione dell’omicidio deve essere più dettagliata e accurata per chiarire meglio i fatti. La questione riguarda l’interpretazione delle prove e la sequenza degli eventi riguardanti il delitto. Le sue parole si concentrano sull’esigenza di un’analisi più precisa delle evidenze raccolte.

"Andrea non era su quella scena del crimine. Tutta la ricostruzione di tutta l'azione omicidiaria deve essere più precisa. Io credo che la dottoressa Cattaneo riuscirà a essere abbastanza precisa sul numero di persone e sulla lesività. Dobbiamo lavorare sui documenti. Quando ci saranno questi dati si prenderà anche un medico legale". Così Marina Baldi, genetista e consulente tecnica del pool di difesa di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, oggi a Roma per una riunione con il team legale del 37enne.