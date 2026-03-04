Garante della privacy ora s’indaga anche sull’assunzione della moglie del deputato Sbardella Fdi

La procura di Roma ha avviato un’indagine che coinvolge il Garante della Privacy e le spese del collegio che lo dirige. Contestualmente, si sta approfondendo anche l’assunzione della moglie di un deputato di Fratelli d’Italia. Finora, non sono stati resi noti dettagli sui procedimenti in corso o sulle persone coinvolte. L’inchiesta prosegue senza ulteriori commenti pubblici.

