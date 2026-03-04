Garante della privacy indagine sull’assunzione della moglie del deputato meloniano Sbardella

La Guardia di Finanza ha acquisito documenti riguardanti l’assunzione di Cristiana Luciani, moglie del deputato di Fratelli d’Italia Luca Sbardella, che dal primo gennaio 2025 ricopre il ruolo di dirigente presso il Garante della privacy. L’indagine si concentra sui passaggi amministrativi legati a questa assunzione, senza coinvolgimenti di altre persone o dettagli aggiuntivi.

La Guardia di Finanza ha chiesto i documenti relativi all’iter che ha permesso a Cristiana Luciani di diventare dirigente dell’Authority. La Guardia di Finanza ha acquisito documenti relativi all’assunzione dell’avvocata Cristiana Luciani, moglie del deputato di Fratelli d’Italia Luca Sbardella, che dal primo gennaio 2025 risulta dirigente del Garante della privacy. Lo riporta Repubblica. La procura di Roma intende chiarire se l’assunzione di Luciani, professionista con esperienza nel settore, sia avvenuta nel rispetto delle regole o come favore sorta di favore vista l’appartenenza del marito (che è anche membro della Commissione di Vigilanza Rai) al partito della premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

