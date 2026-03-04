Un esperimento su uno degli smartphone pieghevoli di Samsung ha coinvolto l’aggiunta di batterie in silicio-carbonio, portando a un incremento della capacità totale a 9600 mAh. La modifica ha coinvolto l'integrazione di una batteria tripla, con l'obiettivo di migliorare la durata e le prestazioni del dispositivo. I risultati pratici dell’operazione sono stati analizzati e documentati nel testo.

Questo testo sintetizza un esperimento di modifica su uno degli smartphone pieghevoli di Samsung, concentrando l’attenzione sull’impiego di batterie in silicio-carbonio e sulle conseguenze pratiche emerse dall’operazione. L’approccio analizza i potenziali benefici in termini di autonomia, confrontandoli con le criticità tecniche incontrate durante l’esecuzione e la ripetibilità pratica dell’intervento. Un video di Strange Parts descrive l’operazione su un Galaxy Z TriFold, in cui vengono rimosse le batterie originali e il sistema di gestione della batteria per essere sostituiti con moduli in silicio-carbonio. L’obiettivo è aumentare la capacità energetica, sfruttando la maggiore densità energetica associata a questa tecnologia. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Galaxy z trifold con batteria tripla da 9600 mah

