Galaxy s28 si vocifera avrà display a 10 bit

Si parla di un possibile upgrade per i prossimi modelli della gamma Galaxy S, con voci che indicano l’installazione di display a 10 bit. Le indiscrezioni riguardano i dispositivi Galaxy S24, S26 e S28, che potrebbero adottare schermi con una gamma di colori più ampia rispetto agli attuali modelli 8-bit. Queste novità sono al centro delle recenti discussioni tra gli appassionati di tecnologia.

Le indiscrezioni sull'evoluzione della gamma Galaxy S242628 hanno acceso l'attenzione sul possibile utilizzo di display a 10-bit nei futuri modelli, rispetto agli attuali schermi 8-bit. Pur trattandosi di voci non confermate e pronte a evolversi, il tema resta centrale per chi segue le innovazioni nel settore mobile, considerando che i dispositivi interessati non dovrebbero debuttare prima del 2028. galaxy s28 e i modelli variante: rumor sui display a 10-bit. Una voce attribuita a una figura nota sui social suggerisce che la serie galaxy s28 potrebbe essere dotata di display 10-bit, contrariamente a quanto avvenuto con la serie precedente. Secondo tali rumor, la novità riguarderebbe la profondità del colore e la fedeltà cromatica, offrendo una gamma più ampia rispetto agli 8-bit attualmente comuni.

