Le anticipazioni sui prossimi modelli di Samsung, Galaxy A37 e Galaxy A57, hanno rivelato diversi dettagli tecnici e caratteristiche estetiche. Le fonti hanno condiviso informazioni riguardanti il design, le specifiche della fotocamera e il sistema di alimentazione, offrendo un'anteprima completa dei dispositivi prima del loro annuncio ufficiale. Queste fughe di notizie hanno permesso di conoscere molte delle funzionalità dei due smartphone.

le anticipazioni riguardanti i nuovi modelli di gamma media di samsung svelano dettagli significativi su galaxy a37 e galaxy a57. le informazioni emerse includono opzioni cromatiche, indicazioni sulle prestazioni, autonomia rafforzata e prezzi di lancio in europa. le etichette energetiche hanno indicato un notevole aumento della durata della batteria, rafforzando l’interesse verso questi dispositivi. l’insieme delle indiscrezioni viene presentato in modo ordinato per offrire una visione chiara delle caratteristiche principali e delle prospettive di commercializzazione. le colorazioni previste per il galaxy a37 includono Awesome White, Awesome Charcoal, Awesome Greygreen, Awesome Lavender e Awesome Navy. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Galaxy a37 e a57: fughe di informazioni rivelano quasi tutto

Galaxy a57 e galaxy a37 in arrivo a marzo novità e anticipazionicominicazioni recenti provenienti dall’ambiente tecnologico indicano che i modelli galaxy a57 e galaxy a37 dovrebbero essere presentati nel mese di...

Samsung galaxy a37 e galaxy a57 specifiche ufficialisi presentano nuove informazioni sulle specifiche dei Samsung Galaxy A37 e A57, delineando configurazioni di processore, memoria, display, batteria e...

Tutto quello che riguarda Galaxy a37 e a57 fughe di informazioni....

Temi più discussi: Nuovi dati dall’Unione Europea anticipano Galaxy A57 con resistenza all’acqua e lunga durata della batteria; Nuovi dati europei rivelano una batteria durevole e un corpo resistente per il futuro cellulare Samsung di fascia media; La fuga di notizie sui prezzi di Samsung Galaxy A37 e A57 rivela prezzi di listino più elevati; Conosciamo i colori Galaxy A37 un Galaxy A57. Loro lo faranno proEccezionale.

La fuga di notizie sui prezzi di Samsung Galaxy A37 e A57 rivela prezzi di listino più elevatiI Samsung Galaxy A37 e A57 sono probabilmente a poche settimane dal lancio. Tuttavia, i prezzi di entrambi i dispositivi nella zona euro sono trapelati online, indicando con forza che un aumento dei p ... notebookcheck.it

Sappiamo quasi tutto su Samsung Galaxy A57 e A37 5G: spuntano le specifiche completeSpuntano le presunte specifiche tecniche complete di Samsung Galaxy A57 5G e Galaxy A37 5G: ormai sappiamo quasi tutto sui nuovi smartphone. tuttoandroid.net

Nuovo, ulteriore, sconto di 100€ per tutti e tre i Galaxy S26, che si aggiunge allo sconto memoria! facebook

Samsung svela la serie Galaxy S26: l'era degli smartphone AI proattivi. x.com