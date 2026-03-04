Gakpo salva sul compagno! Poi la beffa al 94' | Liverpool che serataccia
Il Liverpool subisce una sconfitta al Molineux contro il Wolverhampton, che segna due gol con Rodrigo Gomes e Andre e conquista i tre punti. Gakpo segna un gol che viene però annullato per fuorigioco, mentre nel finale il Wolverhampton trova la vittoria al 94’ con un altro gol. La squadra di casa sale a 16 punti, rimanendo in fondo alla classifica.
