Gabriele Citrano ucciso per debito di droga Gip conferma carcere per indagati | Possono uccidere ancora

Da fanpage.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gip ha confermato gli arresti degli indagati per l’omicidio di Gabriele Citrano, avvenuto il 27 febbraio nel quartiere Rifredi. Citrano è stato ucciso per un debito di droga. Le autorità hanno sottolineato che gli indagati restano in carcere e che potrebbero compiere altri atti violenti. La vicenda si è svolta nel contesto di una faida legata a questioni di droga.

Confermati gli arresti per l’omicidio di Gabriele Citrano, ucciso il 27 febbraio nel quartiere Rifredi. Il gip Gianluca Mancuso ha disposto il carcere per Daniele Atzeni e Antonio Corvino, domiciliari per Giacomo Mancini. Alla base della rissa finita in tragedia ci sarebbe un debito di droga da 1.500 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Omicidio a Firenze: Gabriele Citrano ucciso per un debito di 2000mila euro. Chi sono gli arrestati

Gabriele Citrano ucciso a Firenze per 2mila euro: il viaggio da Pisa e la rissa per avere i soldi della drogaGabriele Citrano, 33 anni, era partito con un amico da Pisa per recuperare a Firenze i soldi di un debito di droga.

Una raccolta di contenuti su Gabriele Citrano

Temi più discussi: Indagini sui cellulari e sull'incontro notturno: chi era il palermitano Gabriele Citrano, ucciso con 7 coltellate a Firenze; Gabriele Citrano ucciso con almeno 7 coltellate al petto: le prime ricostruzioni dell'omicidio di Rifredi; L’appuntamento-trappola per duemila euro di debito, poi la mattanza. Ecco come è nato l’omicidio di Rifredi; Firenze, omicidio di Gabriele Citrano: tre arresti.

Gabriele Citrano ucciso per un debito di droga: arresti convalidati dopo la notte di violenza a FirenzeConfermati gli arresti per l’omicidio di Gabriele Citrano, ucciso il 27 febbraio nel quartiere Rifredi. Il gip Gianluca Mancuso ha disposto il carcere per Daniele Atzeni e Antonio Corvino, domiciliari ... fanpage.it

gabriele citrano gabriele citrano ucciso perGabriele Citrano ucciso a Firenze per 2mila euro: il viaggio da Pisa e la rissa per avere i soldi della drogaGabriele Citrano, 33 anni, era partito con un amico da Pisa per recuperare a Firenze i soldi di un debito di droga ... fanpage.it

Digita per trovare news e video correlati.