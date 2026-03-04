Gabriele Citrano ucciso per debito di droga Gip conferma carcere per indagati | Possono uccidere ancora

Il gip ha confermato gli arresti degli indagati per l’omicidio di Gabriele Citrano, avvenuto il 27 febbraio nel quartiere Rifredi. Citrano è stato ucciso per un debito di droga. Le autorità hanno sottolineato che gli indagati restano in carcere e che potrebbero compiere altri atti violenti. La vicenda si è svolta nel contesto di una faida legata a questioni di droga.