Furto pluriaggravato di 20mila euro | assolta cassiera di attività commerciale di Apice

Una cassiera di un’attività commerciale di Apice è stata assolta dall’accusa di aver partecipato a un furto pluriaggravato di 20mila euro. Il procedimento è stato trattato dal Tribunale di Benevento, che ha deciso di non procedere con la condanna. La vicenda riguarda un episodio che coinvolge direttamente la donna, che si è difesa durante il processo.

Il Tribunale di Benevento, accogliendo le tesi dell'Avvocato Vittorio Fucci e dell'Avvocato Daniela Martino, ha assolto una 39enne di Apice, accusata di furto di 20mila pluriaggravato dalle circostanze di aver agito con destrezza, di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver abusato della propria qualità di cassiera, in danno della titolare dell'attività commerciale, costituitasi parte civile e assistita dall'Avvocato Elena Cosina. Secondo la Pubblica Accusa, adoperatasi a seguito della querela della titolare dell'esercizio commerciale, la 39enne, al fine di trarne profitto, si sarebbe impossessate dell'incasso...

