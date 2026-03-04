Furto in abitazione nel centro di Sala Consilina

Nella serata di ieri, un furto è stato segnalato in un’abitazione nel centro di Sala Consilina, precisamente in via Matteotti, una delle principali strade della città. I ladri sono riusciti a entrare e hanno portato via gioielli e denaro contante, lasciando sconosciuto il modo in cui sono stati commessi i danni. La polizia sta indagando sull’accaduto.

SALA CONSILINA – Furto in pieno centro nella serata di ieri a Sala Consilina. I ladri hanno preso di mira un’abitazione situata in via Matteotti, una delle strade principali della città, riuscendo a portare via gioielli e denaro contante. L’accesso all’appartamento dal balcone. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i malviventi avrebbero utilizzato una scala per raggiungere il balcone dell’abitazione e introdursi all’interno della casa. Una volta entrati, avrebbero rovistato nelle stanze portando via oggetti di valore e contanti. Il furto sarebbe stato compiuto approfittando dell’assenza dei proprietari. Proprio nella giornata di ieri la famiglia colpita dal furto aveva infatti subito un grave lutto, circostanza che potrebbe aver favorito l’azione dei ladri. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Furto in abitazione nel centro di Sala Consilina Leggi anche: Furto in pieno centro a Sala Consilina, i ladri usano una scala per salire sul balcone Curiosità, gli studenti dell'Istituto Cicerone di Sala Consilina danno vita alla borsa smart anti-furtoIn un singolare percorso laboratoriale, gli alunni hanno ideato una borsa smart, alias dotata di sistemi antifurto pensati per ridurre il rischio di...