Furto ai pompieri | 12.000 euro rubati il divaricatore manca

I pompieri volontari di Monghidoro sono stati vittima di un furto che ha portato via circa 12.000 euro in attrezzature, tra cui un divaricatore che ora manca. I ladri sono entrati nella caserma e hanno sottratto strumenti essenziali per le operazioni di soccorso, lasciando i volontari senza alcune delle risorse più importanti. Le indagini sono in corso.

Il distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Monghidoro ha subito un colpo basso: ladri hanno penetrato la caserma e rubato attrezzature critiche per il soccorso. La sindaca Barbara Panzacchi ha risposto lanciando una campagna di crowdfunding immediata per sostituire gli strumenti sottratti, trasformando un atto di violenza in un momento di coesione civica. L'episodio si è verificato proprio mentre si celebrava l'87esimo anniversario della fondazione del corpo nazionale dei vigili del fuoco, aggiungendo amarezza alla situazione. I colpevoli hanno tagliato la recinzione posteriore, forzato l'accesso ai mezzi e messo a soqquadro le postazioni operative. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Monghidoro, furto ai pompieri: rubato divaricatore e attrezzatureMonghidoro è sconvolta da un atto di vandalismo e furto che ha colpito il distaccamento dei vigili del fuoco.

Strumento salvavita dei pompieri usato per rubare: divaricatore recupero e restituitoReggio Emilia, 17 dicembre 2025 – È stato trovato a Reggio dalla polizia di Stato e restituito ai vigili del fuoco di Ravenna un divaricatore...