Tra il 2022 e il 2023, dieci persone sono state arrestate dopo aver commesso sei furti in tabaccherie, gioiellerie e sale giochi. In tre mesi, i sospetti avrebbero portato a casa circa 150 mila euro tra contanti, tabacchi e gratta e vinci. L’indagine ha portato all’identificazione di un gruppo che avrebbe agito in più occasioni.

In soli tre mesi, tra il 2022 e il 2023, avrebbero messo a segno 6 colpi ai danni di tabaccherie, gioiellerie e sale giochi, con un guadagno di circa 150mila euro tra contanti, tabacchi e gratta e vinci. Il gruppo, come emerso dalle indagini dei carabinieri di Bari, sarebbe stato composto da un «gruppo d'assalto», incaricato di mettere a segno i colpi (progettati di mattina ed eseguiti di sera), e di vedette incaricate di segnalare l'eventuale arrivo delle forze dell'ordine. La merce rubata, poi, sarebbe stata rimessa sul mercato. Per questo, in 10 sono stati arrestati (cinque in carcere, cinque ai domiciliari) per i reati di associazione a delinquere finalizzata ai furti e rapine ai danni di attività commerciali, riciclaggio e ricettazione, con l'aggravante della disponibilità di armi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Furti in tabaccherie e gioiellerie: dieci arresti

Furti in due gioiellerie, ai Gigli auto usata come ariete per sfondare l'ingressoNella stessa notte, intorno alle 3, colpita un'altra gioielleria, all'interno di un altro grande centro commerciale, l'Iper Tosano di Calenzano (l'ex...

Scene da film per i furti alle gioiellerie in due centri commerciali in provincia di FirenzeCommando in azione nella notte a Calenzano e ai Gigli: in un caso si sono calati dall'alto, in un altro sono entrati con un'auto ariete CAMPI...

Contenuti e approfondimenti su Furti in tabaccherie e gioiellerie....

Temi più discussi: Furti in tabaccheria: il fenomeno è in crescita; Furti al Ciarnin, quattro colpi: caccia alla banda; Palizzi, furto di sigarette per 30mila euro; Furti, rapine e aggressioni: due minorenni arrestati a Sassari | IL VIDEO.

Furti in attività commerciali, rapine e armi, 10 arresti a BariIn soli tre mesi, tra il 2022 e il 2023, avrebbero messo a segno 6 colpi ai danni di tabaccherie, gioiellerie e sale giochi, con un guadagno di circa 150mila euro tra contanti, tabacchi e gratta e vin ... ansa.it

Smantellata rete di furto, riciclaggio e ricettazione nel Barese: 16 indagati, colpivano in bar e gioiellerie VIDEOSono ritenuti responsabili di appartenere a un'associazione a delinquere dedita, tra il 2022 ed il 2023, ai furti e rapine ai danni di attività commerciali ... lagazzettadelmezzogiorno.it

- Entrano dalla finestra e devastano casa - Ladri scatenati in Commenda Est a Rovigo. #rovigo #furti #furtiinabitazione facebook

Sono considerati gli autori di cinque furti in negozi di abbigliamento fra Trentino a Alto Adige. Facevano avanti indietro in macchina dall'estero fra un furto e l'altro. x.com