Furti di auto | trovata Fiat Punto carbonizzata Era stata rubata nei pressi dell' aeroporto

Nella notte tra martedì e mercoledì, sulla litoranea nord di Brindisi, è stata trovata una Fiat Punto completamente bruciata. L’auto, rubata nei pressi dell’aeroporto, era stata incendiata e lasciata sul ciglio della strada. La scoperta è stata fatta questa mattina. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire le circostanze dell’incendio e il furto.

Il ritrovamento risale alla notte tra ieri e oggi, mercoledì 4 marzo. Il veicolo era stato abbandonato in un canneto nei pressi del Lido Del Cararabiniere BRINDISI - Continuano le amare sorprese per i cittadini del Brindisino: nella notte tra ieri e oggi, mercoledì 4 marzo, sulla litoranea nord è stata trovata una Fiat Punto carbonizzata. Anche questa, come sta avvenendo per gli ultimi episodi che si susseguono ormai da giorni, era stata rubata. Questa volta il furto è avvenuto nei pressi dell'aeroporto Del Salento. L'auto era stata parcheggiata nelle zone libere circostanti, la proprietaria di ritorno da un viaggio ha trovato la brutta sorpresa.