Furti a raffica e situazione insostenibile a Cerignola | negato l' Esercito nonostante due anni di richieste d' aiuto

A Cerignola, questa mattina, si è tenuto un doppio incontro in Prefettura per discutere della crescente ondata di furti che sta colpendo la città. Nonostante le ripetute richieste di intervento, le autorità hanno negato la presenza dell’Esercito sul territorio. La situazione è definita da alcuni come insostenibile, con residenti e commercianti che continuano a segnalare problemi di sicurezza senza risposte concrete.

L’assessora Teresa Cicolella torna a chiedere misure straordinarie contro l’escalation di furti, rapine e assalti ai portavalori È stata Cerignola il fulcro del duplice incontro svoltosi questa mattina mercoledì 4 marzo in Prefettura. Non solo ricettazione e furti di auto, fenomeni da tempo radicati sul territorio, ma anche assalti ai portavalori e rapine ai danni dei negozianti. Una criminalità sempre più aggressiva che incide sulla quotidianità dei cittadini e sulla tenuta economica delle attività commerciali. Nei giorni scorsi il Comune aveva formalmente chiesto alla Prefettura la presenza di personale militare per rafforzare il controllo del territorio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

