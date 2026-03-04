Fuori servizio ha salvato una vita | il coraggio di Alessia Cioffi

Una donna ha messo a rischio la propria sicurezza per intervenire in una situazione di emergenza e, grazie al suo intervento, ha salvato una vita. La vicenda riguarda Alessia Cioffi, che si trovava fuori servizio quando ha deciso di agire rapidamente per soccorrere una persona in difficoltà. Il suo gesto ha fatto la differenza in un momento critico, dimostrando grande prontezza e determinazione.

La storia di Alessia Cioffi trascende il semplice dovere professionale per diventare un esempio di umanità in azione. Questa agente della questura di Reggio Emilia ha impedito che una donna compisse un gesto estremo sul cornicione di un edificio. L’intervento è avvenuto mentre l’agente non era ufficialmente in servizio, dimostrando come la vocazione possa superare i limiti temporali del lavoro. La giovane donna, minacciata dal vuoto, è stata salvata grazie alla pazienza e all’empatia dimostrate da Cioffi. Ora il coraggio dimostrato è stato celebrato a Roma presso la sala della Regina della Camera dei Deputati. Durante la quarta edizione dell’iniziativa Donne Coraggiose, organizzata dalla Rete Civica delle Donne, l’agente ha ricevuto un riconoscimento ufficiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Alessia Cioffi, agente coraggiosa. Salvò una donna dal gesto estremo Leggi anche: Frosini, campione di vita. L’impegno nello sport e al servizio degli altri: "Ha salvato tante persone"