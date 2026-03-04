Fungo nero la svolta su Nature | l’albumina può fermare l’infezione

Un gruppo internazionale di ricercatori ha pubblicato su Nature uno studio che rivela come l’albumina, la proteina più presente nel sangue, possa giocare un ruolo importante nella lotta contro la mucormicosi, un’infezione rara ma grave. La scoperta suggerisce che questa proteina potrebbe avere un effetto fermante contro il fungo nero, cambiando così l’approccio alle possibili terapie.

La mucormicosi, nota anche come “fungo nero”, è causata da microrganismi appartenenti al gruppo dei Mucorales. Si tratta di un’infezione aggressiva che può diffondersi rapidamente nei tessuti e negli organi. In circa la metà dei casi si rivela fatale, mentre in alcune categorie di pazienti il rischio di morte è estremamente elevato. Durante la pandemia di Covid-19 si è registrato un aumento significativo dei casi in India, soprattutto tra persone con diabete, sistema immunitario indebolito o condizioni di malnutrizione. Uno dei dati più rilevanti emersi dallo studio riguarda i livelli di albumina nel sangue. I pazienti affetti da mucormicosi presentavano concentrazioni di albumina significativamente inferiori rispetto a chi era colpito da altre infezioni fungine. 🔗 Leggi su Billipop.com

