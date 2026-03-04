Il premier Giorgia Meloni è arrivata alla cattedrale di Nola cinque minuti prima dell'inizio delle esequie di Domenico Caliendo. La cerimonia funebre si è svolta nel pomeriggio, con la partecipazione di familiari e amici del defunto. Meloni ha varcato l’ingresso senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti presenti. La funzione si è svolta in un clima di sobrietà.

È arrivato anche il premier Giorgia Meloni alla cattedrale di Nola, cinque minuti prima dell'inizio delle esequie di Domenico Caliendo. Meloni è scesa dalla macchina istituzionale, ha percorso la navata centrale della chiesa e ha abbracciato i genitori del piccolo di due anni, deceduto il 21 febbraio dopo due mesi di coma a seguito di un trapianto di cuore fallito., Presenti in chiesa il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il sindaco metropolitano di Napoli Gaetano Manfredi, i sindaci di Nola, Andrea Ruggiero, e di Taurano, Michele Buonfiglio, nonché il prefetto di Napoli Michele di Bari. Il Duomo è gremito, piena anche la piazza esterna, dove si sono radunate oltre mille persone. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Funerali di Domenico, l'arrivo di Giorgia Meloni alla cattedrale di Nola

Nola in lutto per Domenico Caliendo, i funerali saranno in cattedraleNon è stata ancora fissata la data dei funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e quattro mesi morto ieri mattina all'ospedale...

Funerali di Domenico Caliendo, l'arrivo del premier Giorgia Meloni in chiesa|VIDEOIl presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, come annunciato, è arrivata al Duomo di Nola per i funerali del piccolo Domenico Caliendo pochi minuti...

L’arrivo della bara di Domenico Caliendo al duomo di Nola

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Funerali di Domenico l'arrivo di....

Temi più discussi: I funerali di Domenico domani a Nola alle 15; Bimbo trapiantato morto a Napoli, oggi i funerali di Domenico; Morte del piccolo Domenico, l'autopsia: Cuore sano al momento dell'espianto. Oggi i funerali; L’autopsia su Domenico: Il cuore non fu rovinato durante l’espianto. Oggi i funerali a Nola.

I funerali di Domenico Caliendo sulle note di «Guerriero». La mamma: «Non dimenticate mio figlio». Meloni alle esequie| VideoOggi è il giorno del dolore. Si terranno oggi pomeriggio alle 15, presso il Duomo di Nola, i funerali di Domenico Caliendo, il bimbo morto dopo un trapianto di cuore fallito. ilmattino.it

Funerali di Domenico Caliendo in diretta, Patrizia Mercolino: Ognuno di noi lo conservi in un angolo del suo cuore, la folla grida: GiustiziaIn diretta l'ultimo saluto a Domenico Caliendo dal Duomo di Nola a Napoli: il bimbo è morto all'ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore ... fanpage.it

L’abbraccio della premier Meloni prima dei funerali a Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo Domenico. #ilmattino #domenicocaliendo #ospedalemonaldi #patriziamercolino facebook

L'abbraccio tra Meloni e la madre di Domenico, la premier ai funerali del bimbo del cuore "bruciato" - Il video x.com