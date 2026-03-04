Funerali di Domenico a Nola anche il premier Meloni | Il vescovo | Domenico diventato figlio di tutti noi

A Nola si sono svolti i funerali di Domenico, con la partecipazione del premier Meloni. La cattedrale era piena di persone che hanno voluto rendere omaggio al bambino deceduto al Monaldi dopo un intervento medico. Il vescovo ha commentato che Domenico è diventato

Il premier Giorgia Meloni è arrivata alla Cattedrale di Nola per i funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni morto lo scorso 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli dove era stato sottoposto a trapianto di cuore con un organo danneggiato. Giunta in chiesa il premier ha salutato i genitori del bambino per poi prendere posto accanto alle autorità presenti., Presenti in chiesa il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il sindaco metropolitano di Napoli Gaetano Manfredi, i sindaci di Nola, Andrea Ruggiero e quello di Taurano, provincia di Avellino, Michele Buonfiglio, insieme al prefetto di Napoli Michele di Bari.