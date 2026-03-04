Nel panorama dell'élite dei pesi super welter, l’incontro tra Sebastian Fundora e Keith Thurman si presenta come una scommessa tattica di grande richiamo: due atleti con pdline diverse ma uguale determinazione, pronti a confrontarsi su un palcoscenico che potrebbe definire nuove gerarchie. Fundora detiene il titolo WBC nella categoria, e arriva all’appuntamento con una fisicità fuori dal comune per la divisione, unita a una pressione costante che caratterizza il suo stile. Thurman, invece, porta con sé una carriera ricca di traguardi e una fiducia evidente, costruita su anni di competizioni ai massimi livelli nella scena dei welter e ora proiettata in una prova dove l’avversario presenta caratteristiche particolari. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Fundora definisce Thurman "venditore" prima del match per il titolo

Keith Thurman mantiene la fiducia prima dello scontro con Sebastian FundoraNel panorama pugilistico dei pesi welter, una sfida attesa da tempo promette di ridefinire i margini di una carriera tornata al centro...

Bradley prevede la strategia di Thurman contro Fundora il 28 marzoNel confronto imminente tra Keith Thurman e Sebastian Fundora, l’analisi si concentra sull’interazione tra distanza, lettura dell’avversario e...