Fundora definisce Thurman venditore prima del match per il titolo
Nel panorama dell'élite dei pesi super welter, l'incontro tra Sebastian Fundora e Keith Thurman si presenta come una scommessa tattica di grande richiamo: due atleti con pdline diverse ma uguale determinazione, pronti a confrontarsi su un palcoscenico che potrebbe definire nuove gerarchie. Fundora detiene il titolo WBC nella categoria, e arriva all'appuntamento con una fisicità fuori dal comune per la divisione, unita a una pressione costante che caratterizza il suo stile. Thurman, invece, porta con sé una carriera ricca di traguardi e una fiducia evidente, costruita su anni di competizioni ai massimi livelli nella scena dei welter e ora proiettata in una prova dove l'avversario presenta caratteristiche particolari.
