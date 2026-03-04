fuga dal pd clamoroso a sinistra i big che mollano elly schlein

Nel Partito Democratico alcuni esponenti di rilievo hanno deciso di lasciare il partito, segnando una fase di turbolenza interna. La discussione sulla nuova legge elettorale ha accentuato le tensioni tra i membri del partito, che si confrontano su posizioni e strategie diverse. La situazione si sta facendo più complessa mentre i protagonisti si muovono per definire il loro futuro politico.

Nel Partito Democratico si combatte a colpi di posizionamenti e strategie. La discussione sulla nuova legge elettorale rischia di trasformarsi nel detonatore di una resa dei conti interna ai dem guidati da Elly Schlein. Altro che “campo largo”: il vero scontro è tutto dentro il Nazareno. Secondo quanto riportato da Il Giornale, una soglia di sbarramento al 3% potrebbe diventare il grimaldello perfetto per una scissione. Un livello considerato accessibile da eventuali liste autonome, capaci di intercettare l’area riformista e centrista oggi inquieta nel Pd. Lo schema è chiaro: Schlein punta a un partito stabilmente ancorato a sinistra, con liste bloccate e candidati scelti dalla segreteria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Negli ultimi tempi il Partito Democratico sta vivendo un periodo di tensioni interne che segnano profonde fratture tra diverse anime politiche.

«C'è ancora posto per noi riformisti di cultura liberaldemocratica dentro il Pd?».

