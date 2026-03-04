Fuga con l’oro della truffa | arrestato sul treno

Un ragazzo di 19 anni, residente a Napoli, è stato arrestato dalla polizia mentre viaggiava su un treno diretto a Bologna. L’arresto è avvenuto con l’accusa di furto aggravato in concorso, dopo aver sottratto il portafoglio a una donna di 83 anni. La fuga con l’oro rubato si è conclusa sul treno, prima di poter raggiungere la destinazione.

Dopo il colpo con la tecnica del "finto poliziotto", la fuga in taxi e il tentativo di sparire tra i pendolari, ma i poliziotti veri lo pedinavano La fuga si è interrotta sul treno per Bologna. Un 19enne residente a Napoli è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di furto aggravato in concorso, dopo aver derubato una donna di 83 anni. La squadra mobile, nell'ambito di un servizio di contrasto delle truffe ai danni delle fasce deboli, lo ha notato uscire con fare sospetto da un condominio nel quartiere Villaggio Zeta a Modena. Dopo aver preso un taxi, ha raggiunto la stazione ed è salito su un treno che lo avrebbe portato a Bologna Centrale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

