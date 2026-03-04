Freestyle Tabanelli operata dopo il bronzo olimpico | quando torna

Flora Tabanelli, atleta di freestyle, è stata sottoposta a un intervento chirurgico dopo aver conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La campionessa italiana si è sottoposta all’operazione in seguito alla performance olimpica, che ha portato grande soddisfazione al movimento sportivo nazionale. La sua ripresa e il ritorno alle competizioni sono attesi nei prossimi mesi.

Flora Tabanelli è la regina del freestyle italiano: dopo le meravigliose olimpiadi di Milano-Cortina, è tempo di operarsi Le Olimpiadi di Milano-Cortina sono state meravigliose per l’Italia e hanno regalato emozioni indelebili per tutti i tifosi azzurri. A contribuire alle esultanze di una nazione intera è stata anche Flora Tabanelli, la campionessa di freestyle che è riuscita a stupire ancora una volta nella rassegna olimpica. Infatti, ha conquistato un meraviglioso bronzo e con una grande particolarità. Il legamento crociato anteriore del ginocchio ha fatto crack prima delle Olimpiadi, ma non voleva saltare l’appuntamento a tutti i costi. Per questo, ha optato insieme ai medici per una lunga terapia conservativa. 🔗 Leggi su Sportface.it

La 18enne modenese Flora Tabanelli è bronzo olimpico nel freestyle big airDopo aver superato in tempi record il grave infortunio di circa tre mesi fa, l'atleta originaria di Sestola ha agguantato il podio a Milano-Cortina...

Flora Tabanelli operata dopo il bronzo alle Olimpiadi: intervento al legamento crociato anteriore del ginocchio destroIl 6 novembre, a Stubai, il rumore sordo della caduta aveva gelato l’aria più della neve.

Flora Tabanelli operata dopo il bronzo alle Olimpiadi: intervento al legamento crociato anteriore del ginocchio destroIl 6 novembre, a Stubai, il rumore sordo della caduta aveva gelato l’aria più della neve. Flora Tabanelli rimase a terra qualche secondo di troppo, lo ... oasport.it

Sci, freestyle: Tabanelli operata al legamento crociato del ginocchioFlora Tabanelli, medaglia di bronzo nel big air freeski olimpico di Milano Cortina 2026, è stata operata presso la casa di cura 'La Madonnina' di Milano dai dottori Andrea Panzeri e Gabriele Thiebat d ... napolimagazine.com

