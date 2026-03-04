Fragagnano auguri istituzionali al nuovo comandante dei Carabinieri Sardiello

A Fragagnano, il maresciallo capo Vito Giovanni Sardiello è stato nominato comandante della locale Stazione dei Carabinieri. La nomina ha ricevuto riconoscimenti ufficiali da parte delle autorità del territorio, che hanno inviato auguri istituzionali al nuovo comandante. La comunicazione è stata diffusa attraverso canali ufficiali, senza ulteriori commenti o dettagli.

La nomina del maresciallo capo Vito Giovanni Sardiello a comandante della Stazione dei Carabinieri di Fragagnano continua a raccogliere attestati di stima da parte delle istituzioni del territorio. Tra i primi a esprimere apprezzamento è stato l'ex sindaco della cittadina jonica, oggi consigliere regionale del movimento Prossima, Giuseppe Fischetti. "Desidero porgere gli auguri di buon lavoro al nuovo comandante Sardiello, esprimendo piena fiducia nell'impegno e nella professionalità che saprà mettere al servizio della nostra comunità.