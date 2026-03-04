Forte terremoto nel Catanese avvertito anche a Messina

Questa mattina si è verificato un terremoto tra le province di Catania e Siracusa, con una magnitudo stimata tra 4.1 e 4.6. L'evento sismico è stato avvertito anche a Messina, secondo le prime testimonianze. Non ci sono ancora notizie di danni o feriti legati a questa scossa. La terra ha tremato in diverse zone della regione, generando preoccupazione tra la popolazione.

Un terremoto di magnitudo compreso tra 4.1 e 4.6 si è verificato stamattina tra le province di Catania e Siracusa. La scossa, registrata alle 7.05, è stata avvertita anche a Messina. I sindaci dell'area etnea stanno valutando se aprire o meno le scuole. In alcuni centri, come Aci Sant'Antonio e Tremestieri, è stata disposta la chiusura cautelare per verifiche tecniche. La localizzazione automatica individua l'ipocentro a una profondità di 3,8 chilometri sotto la crosta terrestre, a nord ovest di Ragalna. Intorno alle 5 un'altra scossa, magnitudo 2.3, è stata registrata dall'Ingv, questa volta nel settore nord-orientale della Sicilia.