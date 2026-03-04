Forte terremoto all’alba a Catania | scossa avvertita in tutta la provincia

All’alba a Catania si è avvertita una scossa di terremoto con epicentro sull’Etna. La magnitudo raggiunge fino a 4.6, e la scossa è stata percepita in tutta la provincia, creando paura tra i residenti. L’evento si è verificato poco dopo le 7 del mattino e ha provocato preoccupazione tra la popolazione locale.

Epicentro sull'Etna, magnitudo fino a 4.6. Una forte scossa di terremoto è stata registrata poco dopo le 7.05 a Catania, svegliando bruscamente molti residenti. Il sisma è stato percepito in modo netto non solo nel capoluogo etneo, ma anche in numerosi comuni della provincia e fino ad Augusta, nel Siracusano. Secondo le prime stime dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo provvisoria è compresa tra 4.1 e 4.6. Una successiva localizzazione automatica, ancora in fase di verifica, indica una magnitudo di 4.5. Ipocentro superficiale a nord-ovest di Ragalna. Le rilevazioni fissano l'ipocentro sull'Etna, in un'area a nord-ovest di Ragalna, a una profondità di circa 3,8 chilometri, quindi piuttosto superficiale.