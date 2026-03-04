Forte scossa di terremoto di magnitudo 4,5 a Catania e provincia nessun danno

Una scossa di terremoto di magnitudo stimata tra 4,1 e 4,6 è stata avvertita nella zona di Catania e della sua provincia. L'evento sismico si è verificato questa mattina e non sono stati segnalati danni a persone o strutture. Le autorità sono al lavoro per monitorare la situazione e raccogliere eventuali segnalazioni dalla popolazione.

Un terremoto di magnitudo compresa secondo le stime dell'Ingv fra 4.1 e 4.6 è stato registrato nella zona di Catania e provincia. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia riferisce che la scossa è avvenuta alle 7.05 di stamattina. Precedentemente l'Ingv aveva riferito di un terremoto di magnitudo 2.3 registrato alle 5.12 di stamattina al largo della costa siciliana nordorientale (Messina), con epicentro individuato in quel caso a 126 chilometri di profondità. In un ulteriore aggiornamento, l'Ingv riferisce che l'epicentro del terremoto avvenuto poco dopo le 7 è stato individuato 3 chilometri a nordovest di Ragalna, in provincia di Catania, alle pendici dell'Enta, a una profondità di 4 chilometri, e che la magnitudo rilevata è di 4.