Forbidden Fruit | dov’è il vero figlio di Yildiz? Quando e come lo ritrova

Nel nuovo episodio di Forbidden Fruit, si scopre che il test di paternità del figlio di Yildiz ha dato esito negativo. La scoperta apre una fase della storia particolarmente tesa, con personaggi che cercano di capire chi sia il vero padre del bambino. La vicenda si sviluppa in modo che i protagonisti si confrontano con questa rivelazione, senza ancora conoscere le motivazioni o le conseguenze.

Il risultato negativo del test di paternità del figlio di Yildiz in Forbidden Fruit dà inizio a una fase della trama davvero inquietante. Infatti, la giovane Yilmaz scopre, ben presto, che il suo bambino è stato scambiato in ospedale. Noi telespettatori, grazie alle anticipazioni turche, sappiamo che dietro lo scambio c’è Sahika, disposta a tutto pur di tenere la bionda protagonista lontana da Halit. Quest’ultimo, come al solito, cade nella trappola. Ma attenzione perché è proprio l’Argun a ridare la felicità a Yildiz, che finalmente può abbracciare il suo vero figlio Halitcan. Ma vediamo insieme cosa succede. Halit non ha ancora scoperto di cosa è capace Sahika, quindi non immagina minimamente che possa aver scambiato suo figlio con un altro bambino. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

