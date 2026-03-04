Fondazione ostaggio del commissario decaduto

In Consiglio regionale si è discusso ieri di una interrogazione presentata dal consigliere del Pd, Maurizio Mangialardi, riguardante la nomina del nuovo commissario della Fondazione Città di Senigallia. La questione riguarda le modalità di nomina e il ruolo del commissario decaduto, che ha portato a uno scontro tra le parti coinvolte. La situazione resta aperta e ancora da chiarire.

E’ ancora scontro sulla Fondazione Città di Senigallia. Ieri in Consiglio regionale è stata discussa un’interrogazione del consigliere del Pd Maurizio Mangialardi sulla nomina del nuovo commissario. "L’assessore Consoli – dice Mangialardi –, nel rispondere alla mia interrogazione e riprendendo l’istruttoria con la quale è stato nominato il nuovo Commissario, l’avv. Elisa Pellegrini, ha dichiarato che la decisione di proseguire con il Commissariamento è stata presa dalla Giunta regionale sulla base della relazione finale (del 3 febbraio) da un Commissario che era già decaduto. Ma d’altronde, fatto ancora più curioso, il Commissario aveva continuato a rappresentare la Fondazione anche dopo la propria decadenza in forza di una autoproclamato e inesistente a livello di atti formali regime di prorogatio di 45 giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Fondazione ostaggio del commissario decaduto" Sindaco decaduto a Sorano. Già nominato il commissarioSORANO Nel giro di poche settimane il Comune di Sorano è passato dalla crisi politica allo scioglimento del consiglio comunale. San Giovanni Rotondo sparisce dalla geografia del Consiglio provinciale: decaduto Mangiacotti, entra CataneoLascia il Consiglio provinciale Giuseppe Mangiacotti, cessato dalla carica di consigliere comunale a San Giovanni Rotondo. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fondazione ostaggio Discussioni sull' argomento Fondazione ostaggio del commissario decaduto; Mangialardi (PD): La Fondazione Città di Senigallia ostaggio di un Commissario decaduto. La Fondazione Città di Senigallia ostaggio di un Commissario decadutoÈ stata discussa oggi la mia interrogazione sulla nomina del nuovo Commissario straordinario della Fondazione Città di Senigallia. senigallianotizie.it Fondazione Senigallia, tutti in fila per il posto dell’ex commissarioFratelli d’Italia – Pd, è scontro sulla Fondazione Città di Senigallia. A ventiquattro ore dalle dimissioni dell’avvocato Corrado Canafoglia, Commissario della Fondazione Città Senigallia, è già ... ilrestodelcarlino.it #Lanciano. Via Monte Maiella ostaggio di rifiuti ed erbacce #abruzzo #cronaca facebook