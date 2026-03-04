A Indian Wells, una donna ha minacciato una giocatrice con una pistola, lasciandola spaventata e vulnerabile. La donna ha pronunciato parole di minaccia di morte e ha rivelato dettagli personali, tra cui i nomi dei genitori e l’indirizzo della tennista. L’episodio ha causato sconcerto nel mondo sportivo italiano, che ora si interroga su quanto accaduto fuori dal campo.

Il tennis italiano è sotto choc, ma questa volta il dritto e il rovescio non c’entrano. A far tremare i campi in cemento di Indian Wells è un episodio che trasuda violenza criminale e degrado morale: le minacce di morte a Lucrezia Stefanini, una delle nostre azzurre più tenaci, finita nel mirino di scommettitori senza scrupoli che hanno tentato di pilotare il risultato di un match attraverso il terrore. Indian Wells, minacce di morte alla tennista azzurra Lucrezia Stefanini. Non siamo più nel campo delle semplici offese sui social – piaga già di per sé inaccettabile – ma di fronte a un vero e proprio “salto di qualità” della criminalità. Alla vigilia del match contro Victoria Jimenez Kasintseva, la tennista italiana ha ricevuto messaggi sul proprio numero personale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Follia e paura a Indian Wells, pistola e minacce di morte alla Stefanini: perdi. Sappiamo i nomi dei tuoi genitori e dove abiti

Minacce alla tennista Lucrezia Stefanini a Indian Wells: “Mi hanno inviato la foto di una pistola”L’azzurra denuncia sui social i messaggi intimidatori ricevuti da alcuni scommettitori prima del match di qualificazione perso contro Victoria...

Stefanini, minacce di morte su WhatsApp: "Hanno inviato la foto di una pistola e i nomi dei miei genitori"Insulti e minacce degli scommettitori sui social dei giocatori sono purtroppo una triste abitudine, ma mai si era sentito di minacce di morte...